CDU-Minister fürs Kabinett: Braun sieht Chance für ostdeutsche Staatssekretäre

Der SPD-Mitgliederentscheid endet am Freitag, am Sonntag soll das Ergebnis verkündet werden. CDU-Vize Armin Laschet rechnet mit einer Zustimmung der Sozialdemokraten zur GroKo. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihre gesamte Führung in die Luft sprengen und in dieser Lage in eine Neuwahl gehen wollen“, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident der „Rheinischen Post“ (Dienstag).