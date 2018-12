CDU Oettinger kann sich Merz als Kanzlerkandidaten vorstellen

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sieht die Bundesregierung nach dem Streit-geprägten Jahr 2018 in der Pflicht. „Wir wollen nicht, dass es so weitergeht wie in diesem Jahr und ständiger Streit alle guten Entscheidungen der Bundesregierung überlagert. So ein Jahr darf es nicht noch einmal geben“, sagte die einstige Bundesfamilienministerin.

Ähnlich bewertet Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die Lage. „Ich wünsche mir, dass die Bundesregierung im nächsten Jahr nicht mehr durch Krisen und Querelen, sondern durch Konzepte und Erfolge auffällt“, sagte er.