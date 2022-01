CDU-Parteitag „Die CDU hat sich dem linken Überbietungswettbewerb unterworfen“

Frau Hamker, was erwarten Sie als Präsidentin des Wirtschaftsrats der CDU vom neuen Parteivorsitzenden Friedrich Merz?

Der Markenkern der CDU hat sehr stark in den Jahren der Großen Koalition gelitten. Das geht weit über ihre Rolle als Partei der Sozialen Marktwirtschaft hinaus. Die CDU wird mit Friedrich Merz an der Spitze nicht nur bei wirtschaftspolitischen Themen wieder debattenfähig werden. Die programmatische Arbeit und überhaupt die interne Diskussionskultur ist in den letzten Jahren zu sehr zurückgestutzt worden. Inhaltliche Vorschläge wurden oft gleich als Kritik an Personen eingeordnet.