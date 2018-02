CDU-Parteitag: Merkel will Lehren aus schlechtem Wahlergebnis ziehen

CDU-Chefin Angela Merkel will aus der historischen Wahlniederlage bei der Bundestagswahl Kraft für die Partei schöpfen. „Die Verluste spornen uns an, die richtigen Antworten auf Sorgen und Unzufriedenheiten zu geben“, sagte die Kanzlerin beim CDU-Parteitag in Berlin. Das Ergebnis entspreche nicht den Ansprüchen der CDU, obwohl man stärkste Kraft geworden sei.