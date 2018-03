CDU-Parteitag: Merkels Gipfel der Harmonie

Das ist nun vergessen. Am Wochenende hatte Merkel das Präsidium und den Vorstand ihrer Partei informiert, dass Spahn in einer neuen Bundesregierung Gesundheitsminister werden soll. Damit holt sie einen ihrer größten Kritiker ins Kabinett, der sowohl bei den Konservativen wie den Jungen in der Partei als Hoffnungsträger für die Zeit nach Merkel gilt. Doch von dieser Zeit redet niemand an diesem Montag in Berlin.