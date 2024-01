CDU-Politiker Bewegender Abschied von Wolfgang Schäuble in der Heimat

05. Januar 2024 | Quelle: dpa

Landesbischöfin Heike Springhart leitet den Gottesdienst bei der Trauerfeier für Wolfgang Schäuble in der evangelischen Stadtkirche von Offenburg. Bild: Bild: dpa

Es war der Abschied von einem Staatsmann und einem Ausnahme-Parlamentarier, und besonders emotional wurde es am Ende: In der evangelischen Stadtkirche erklang das bekannte Kirchenlied „O du fröhliche”, das Wolfgang Schäuble zuletzt an Heiligabend gesungen hatte.