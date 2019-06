CDU-Politiker: Ermittler arbeiten fast 200 Hinweise im Fall Lübcke ab

Der Polizeieinsatz an einem Nordsee-Fährhafen am Samstag in Niedersachsen stand nach Angaben der Ermittler in Verbindung mit dem Fall. „In diesem Zusammenhang wurde eine Person in Gewahrsam genommen und mit dem Ziel der Informationsgewinnung in das Polizeipräsidium Nordhessen nach Kassel verbracht“, teilten LKA und Staatsanwaltschaft mit.