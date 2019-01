 CDU-Politiker: Merz fordert von Bundesregierung neue Prioritätensetzung

Weissach am Tegernsee, BerlinDer CDU-Politiker Friedrich Merz fordert ein massives politisches Umsteuern der Bundesregierung. „Wenn wir es ernst meinen mit der Industrienation Deutschland und der Zukunft in der Europäischen Union und wettbewerbsfähigen Unternehmen auf der Welt, dann müssen wir unsere Prioritäten neu setzen“, sagte der bei der Wahl zum CDU-Parteivorsitz knapp unterlegene Manager am Freitag beim sogenannten Ludwig-Erhard-Gipfel im bayerischen Weissach am Tegernsee.