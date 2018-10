CDU-Politiker Neuer Unionsfraktionschef Brinkhaus will mehr Einfluss des Bundestags in Brüssel

BerlinDer neue Fraktionschef der Union im Bundestag, Ralph Brinkhaus, fordert eine stärkere Einmischung des deutschen Parlaments in die EU-Gesetzgebung. Eines seiner Ziele sei es, dem Bundestag mehr Einfluss in Brüssel zu verschaffen, sagte der CDU-Politiker der „Welt am Sonntag“ laut Vorabbericht. „Europa geht uns an, auch als Gesetzgeber.“ Berlin und Brüssel seien gemeinsam eine politische Welt.