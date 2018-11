CDU-Regionalkonferenz in Halle Merz stellt klar: „Ich bin für die Beibehaltung des Grundrechts auf Asyl“

Er habe schon immer die Position vertreten, dass Deutschland ein Einwanderungsland sei – bisher aber mit ungeregelter Zuwanderung. „Ich will daraus ein Land mit geregelter Einwanderung machen“, sagte er. Die CDU muss aus Sicht aller drei Kandidaten die Partei der inneren und äußeren Sicherheit sein. Daran habe es in den vergangenen Jahren Zweifel gegeben, bekräftigte Merz. Das Wort „Kontrollverlust“ habe die Runde gemacht. „Ein Rechtsstaat wie die Bundesrepublik Deutschland darf zu keinem Zeitpunkt die Kontrolle darüber verlieren, was in diesem Staat geschieht. Und er darf auch nicht die Kontrolle darüber verlieren, wer in diesen Staat kommt.“