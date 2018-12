CDU-Regionalkonferenzen Merz gegen Spahn gegen AKK: die Finalbilanz

4. Die größte Überraschung...



... folgt, als Kramp-Karrenbauer den Oskar Lafontaine macht. „Nur wenn wir von uns begeistert sind, können Andere von uns begeistert sein“, ruft sie in den Saal. Das ist quasi wörtlich vom SPD-Parteitag in Mannheim 1995. Einige klatschen, manche aber raunen. Klar, AKK ist auch Saarländerin, aber Anleihen beim späteren Mitbegründer der Linken? Das kommt nicht so gut an.