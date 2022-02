CDU und CSU „2021 soll sich nicht wiederholen“: Merz und Söder sichern sich Unterstützung zu

Die Vorsitzenden der beiden Schwesterparteien CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, haben sich gegenseitige Unterstützung und kollegiale Zusammenarbeit zugesichert. „Das wird eine richtig gute, stabile und auch sehr kollegiale, freundschaftliche Zusammenarbeit werden“, sagte Merz, der am Donnerstag als Gast an der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag in Berlin teilgenommen hatte. „Wir haben das gesamte Jahr 2021 hinter uns gelassen, das ist Geschichte, darüber sprechen wir nicht mehr“, sagte Merz.