CDU-Vorsitz Kramp-Karrenbauer wird neue CDU-Vorsitzende

Es geht auch um Merkel selbst und ihre Lage als Kanzlerin einer nach wie vor taumelnden großen Koalition an diesem Herbsttag in Hamburg. Hätten sich Merz und damit sein Freund und Förderer Wolfgang Schäuble durchgesetzt, wäre das so gut wie sicher als weitere Schwächung der ohnehin angeschlagenen Kanzlerin gewertet worden. Auch in internationalen Krisen hätte es Merkels Verhandlungsposition nicht gestärkt, wenn ihre eigene Partei von einem ausgewiesenen Kritiker ihrer Politik geführt worden wäre.