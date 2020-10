CDU-Vorsitz: Merz liegt bei Umfrage zum Vorsitz unter CDU-Mitgliedern klar vor Laschet

Für diese Aufgabe halten Merz in der Partei nur 31 Prozent für den richtigen Mann. Ihn würden vor allem Christdemokraten in Ostdeutschland wählen sowie die Parteimitglieder, die sich selbst als politisch rechts einstufen. Laschet habe seinen größten Zuspruch in der NRW-CDU sowie bei den Mitgliedern des eher linken Flügels. Die CDU will auf einem Bundesparteitag Anfang Dezember ihren neuen Vorsitzenden wählen.