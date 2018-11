CDU-Vorsitz Merz will kein „Anti-Merkel“ sein

Friedrich Merz will wieder zurück in die Politik, und zwar gleich nach ganz weit oben. Vor rund neun Jahren kehrte der Ex-Unionsfraktionschef der Politik den Rücken. Nun will der gemachte Anwalt, der erfolgreich in die Wirtschaft wechselte und sogar ein Flugzeug besitzt, aus dem Stand CDU-Bundesvorsitzender werden. Der erhoffte Weg an die Spitze führt den 62-Jährigen aber erst einmal zurück zu seinen Wurzeln in der sauerländischen Provinz – in eine Schützenhalle.