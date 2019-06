CDU-Vorstandsklausur: Kramp-Karrenbauer warnt vor Machtverlust

Die Grünen hatten zuvor erstmals in einer Umfrage zur Bundestagswahl die Union von Platz eins verdrängt. Im Forsa-Trendbarometer von RTL und n-tv gewannen sie eine Woche nach ihren großen Stimmengewinnen bei der Europawahl 9 Prozentpunkte hinzu und landeten bei 27 Prozent. CDU und CSU liegen mit 26 Prozent knapp dahinter. Eine Emnid-Umfrage für die „Bild am Sonntag“ sah die Union an diesem Wochenende dagegen bei 28 und die Grünen bei 20 Prozent.