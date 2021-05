CDU-Wahlkampf Die zwei Seiten des Friedrich Merz

Aus den Zahlen spricht also ein Merz-Effekt, der Laschet durchaus helfen könnte. Sie deuten aber zugleich an, dass der einstige CDU-Bundestagsfraktionschef in den Führungszirkeln von Wirtschaft und Verwaltung womöglich keine breiten Begeisterungsstürme mehr zu entfachen vermag. Unter jüngeren Wirtschaftspolitikern in CDU und CSU ist man ohnehin nicht übermäßig begeistert von der Personalie. Die Zukunft in der Partei und am Kabinettstisch, so hört man immer wieder, sollte anderen gehören. Will heißen: ihnen.



Mehr zum Thema: In der Union wird beim Schreiben des Wahlprogramms über den Verzicht auf Grunderwerbsteuer beim ersten Immobilienkauf diskutiert. Auch Steuersenkungen für Unternehmen sind Thema – und ein „digitales Wirtschaftswunder“.