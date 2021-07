CDU-Wahlprogramm Schlingerfahrt statt klarer Kurs? Laschet verwirrt mit Steueraussagen

BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang mahnte dies bereits am Dienstag an: „Die Union schlägt mit ihrem Programm nicht weniger als ein Entfesselungspaket für die Wirtschaft vor. Allerdings bleiben die Ankündigungen manchmal noch zu vage“, kritisierte er in einer Analyse des Wahlprogramms. „Es fehlt zudem an einem genauen Zeitplan und klaren Prioritäten für die Entfesselung. Die Union muss noch konkreter und verbindlicher werden, um auf die Bedarfe in der Wirtschaft zu reagieren.“



