CDU-Wirtschaftsflügel stellt Bedingungen an Kanzlerkandidaten „Ohne Merz an vorderer Stelle werden Tausende austreten“

Scharfe Kritik richtete Christian von Stetten an die deutschen Wirtschaftsverbände. Sie haben aus seiner Sicht in der Coronakrise versagt. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA) kümmerten sich nicht um die Interessen der vielen in der Existenz gefährdeten Unternehmen im Land, so der Vorwurf.