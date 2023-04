CDU-Wirtschaftspapier: Spitzenverdiener sollen die Entlastung der Mitte bezahlen

Das Papier befindet sich im Entwurfsstadium, aber über 18 Seiten werden eine ganze Reihe von brisanten Veränderungen angesprochen, für die die CDU künftig in der Wirtschafts- und Sozialpolitik eintreten will. Konkret spricht sich die Fachkommission für einen höheren Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer aus, wenn dafür der sogenannte Mittelstandsbauch verschwindet. Man wolle „die hart arbeitende Mitte entlasten und deshalb den Einkommenssteuertarif spürbar abflachen“, heißt es in dem Papier.