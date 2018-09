CDU-Wirtschaftsrat Unternehmer drängen auf Steuersenkung

Wenn Deutschland jetzt nicht Pflöcke einschlage und die internationale Wettbewerbsfähigkeit ins Zentrum rücke, stehe zu befürchten, “dass Investoren einen großen Bogen um Deutschland machen”. Davor warnt der Wirtschaftsrat der CDU in gleichlautenden Schreiben an die beiden Bundesminister Scholz und Altmaier, die der WirtschaftsWoche vorliegen. Deutschland drohe von Investitionen in Milliardenhöhe abgeschnitten zu werden, etwa im Bereich der Digitalisierung. Deshalb fordert der Verband, dem gut 12.000 Mittelständler und Politiker angehören, über wettbewerbsfähige Steuersätze auch eine steuerliche F&E-Förderung sowie eine Entschlackung des komplizierten Steuerrechts. Auch namhafte Unternehmer schließen sich diesen Forderungen an und erklären aus ihrer unternehmerischen Sicht den Handlungsbedarf. Eine Auswahl: