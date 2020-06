Chef der Bundesagentur für Arbeit Kurzarbeit solle „nicht den nötigen Wandel verhindern“

In der Spitze rechnet die BA in diesem Jahr mit 7,5 Millionen Kurzarbeitern in Deutschland. Trotz der zu erwartenden Krisenbewältigungskosten von mehr als 30 Milliarden Euro unterstützt Scheele die Bemühungen der großen Koalition, die Sozialbeiträge stabil zu halten. Zu einer Erhöhung des Arbeitslosenbeitrags sagte er: „Ein solcher Schritt würde prozyklisch wirken und könnte die Krise verschärfen. Arbeit darf nicht teurer werden.“



Mehr zum Thema

Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, muss Deutschlands Arbeitsvermittler durch die Rezession steuern. Hier spricht er über tiefe Einbrüche, schlechte Ideen der Politik – und macht Hoffnung auf eine neue Ära der Vollbeschäftigung nach Corona.