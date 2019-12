Chefin der Jungen Unternehmer Mein offener Brief an die SPD

In der Klimafrage brauchen wir große Antworten. Kleinteilige Klimapolitik wie das Plastiktüten-Verbot fühlt sich für die Wähler an wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Besser wäre eine glaubwürdige Gesamtstrategie, die Wirtschaft nicht gegen Klima ausspielt, sondern die Chancen von Technologien nutzt. Als Altpartei weißt du doch: Fortschritt und Marktmechanismen haben uns schon von der Tranlampe zur Energiesparbirne oder von der Dampflok zur Magnetschwebebahn geführt. So soll es weitergehen und nicht zurück in die Steinzeit, wie es manche deiner Wachstums- und Wirtschaftskritiker gerne hätten.



Die Menschen wollen sich ihre Arbeit selbst einteilen und die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung individuell nutzen lernen. Anstatt aber Freiräume zu schaffen, willst du auch hier kollektive Lösungen vorschreiben. Arbeitszeit soll punktgenau erfasst und die Möglichkeit zum Homeoffice Pflicht werden. Wir brauchen aber ein modernes Arbeitsrecht, das Arbeitnehmerschutz und Bedürfnisse digitaler Berufswelt in Einklang bringt.