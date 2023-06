Chefsuche bei der Autobahn GmbH „Eine Besetzung nach Gusto und Gutdünken“

Was war passiert? Eigentlich hatte Wissing seinen Parteifreund, den früheren niedersächsischen FDP-Fraktionsvorsitzenden und Umweltminister Stefan Birkner, für den Posten vorgesehen – seinerseits auch Schwager von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Birkner aber hatte vergangenes Wochenende über ein Zeitungsinterview seine Absage für die Stelle mitgeteilt. Grund sei ein wochenlanges Gezerre um seine Person sowohl in den Gremien der Autobahn GmbH als auch in der Öffentlichkeit.