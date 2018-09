Chemnitz-Debatte Wolfgang Kubicki fordert die SPD auf, das Kabinett zu verlassen

Bundesinnenminister Seehofer (CSU) teile offenbar die Einschätzungen Maaßens. In dem Fall hätte der Minister auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) informieren müssen, sagte Kubicki. „Wer in einer solchen Situation die eigene Kanzlerin sozusagen ins offene Messer laufen lässt, der ist in einer Regierung untragbar“, ergänzte er.