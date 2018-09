Chemnitz Maas sieht nach Ausschreitungen Ansehen Deutschlands beschädigt

Der Außenminister rief erneut zu mehr Zivilcourage gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit auf. „Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft nicht auseinanderfliegt“, sagte er. „Die große Mehrheit in Deutschland findet das, was in Chemnitz geschehen ist, ebenfalls unerträglich. Wir müssen alle zusammen aufstehen und deutlich machen: Wir sind keine schweigende Mehrheit. Wir wehren uns gegen Hetze und Hass, ob am Arbeitsplatz, in der Familie oder im Sportverein.“