China Altkanzler Schröder verteidigt Seidenstraßen-Initiative

Jetzt in Hamburg will Schröder – natürlich – über das wichtigste Projekt des chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping reden: die Belt-and-Road-Initiative, auch als „Neue Seidenstraße“ bekannt. „China baut Korridore, die China und Europa verbinden, über Land, über See und online“, sagt Schröder. Er begrüße die Chancen, die sich aus der Belt-and-Road-Initiative ergäben. „Das Projekt ist in der ganzen Welt mit großem Interesse aufgenommen worden“, sagt Schröder, „auch in Deutschland und Europa.“