China-Besuch: Angela Merkels schwierigste Mission

Merkel will das chinesische Machtstreben nun erst einmal dadurch eindämmen, dass sie auf die sogenannte Reziprozität setzt: Deutsche Unternehmen sollen in China das dürfen, was chinesische in Deutschland dürfen. Was im Umkehrschluss bedeutet: Branchen wie Energienetze, die in China tabu sind, sind es eben auch in Deutschland. Allerdings sagte Merkel in Peking ausdrücklich auch, dass sie chinesische Investitionen in der Bundesrepublik begrüße. Es wird also nicht einfacher. Aber nächstes Jahr dürfte es zur zwölften Merkel-Reise kommen.