China-Besuch Von der Leyen will Kooperation mit China vertiefen

PekingVerteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat China zu einer verantwortungsbewussten Mitarbeit in einer Weltordnung aufgefordert, die auf Regeln basiert. Bei ihrem ersten China-Besuch warb die Ministerin am Montag in einer Rede in der Verteidigungs-Universität in Peking für Multilateralismus und Partnerschaften.