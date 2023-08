China-Geschäft: Habeck will Investitionsprüfung verschärfen

„Investitionsprüfungen haben in den letzten Jahren in Deutschland, Europa und international enorm an Bedeutung gewonnen“, heißt es im Ministerium. Konkret wird genannt, dass künftig auch solche Fälle geprüft werden sollen, in denen ein Investor keine Stimmrechtsanteile an einem Unternehmen selbst erwirbt, sondern über vertragliche Vereinbarungen Zugriff auf die Güter oder Technologien des Unternehmens erlangt.