China-Reise der Kanzlerin: Lambsdorff fordert klare Stellung Merkels zu Hongkong

Merkel fliegt an diesem Donnerstag nach Peking. Am Freitag wird sie zu einem gemeinsamen Frühstück mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang zusammentreffen. Am Abend trifft sie mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping zu einem Abendessen zusammen. Am Samstag wird sie auf ihrer zweiten Station Wuhan mehrere Firmen besuchen.