China-Reise Eiszeit zwischen BDI und Kanzler

Schon bei der Scholz-Reise im November 2022 fehlte der oberste langjährige Siemensmanager als Vertreter der Industrie. Wie es dazu gekommen ist, wird von beiden Seiten unterschiedlich dargestellt. In Regierungskreisen wird behauptet, der BDI habe offenkundig kein Interesse an der Mitreise gehabt und deshalb keinen entsprechenden Wunsch geäußert. In Verbandskreisen wird hingegen angedeutet, dass man sich deshalb zurückgehalten habe, um eine Absage zu vermeiden. Im übrigen sei der BDI vor Ort in China gut vertreten, man müsse ja nicht immer in der Kanzlermaschine sitzen.