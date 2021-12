China und die neue Ampel-Koalition: „Ich würde die China-Frage nicht zu sehr an den Grünen festmachen“

So schnell wird das allerdings nicht gehen, China ist noch immer Deutschlands größter Handelspartner.

Aber diese Abhängigkeit muss kritisch reflektiert werden. Zu China besteht zwar eine asymmetrische Abhängigkeit, aber keine einseitige. Auch China braucht gegenwärtig noch den europäischen Markt und die Investitionen. Und wir haben in der Handelspolitik bereits bewiesen, dass wir mit Abhängigkeitsverhältnissen gut umgehen können. Auch gegenüber einem wichtigen Markt wie den USA sind wir nicht eingeknickt, nicht beim Streit um Flugzeugsubventionen und nicht bei Strafzöllen. Als Europäische Union werfen wir ein so erhebliches Gewicht in die Waagschale, dass wir uns vor China nicht fürchten müssen. Entsprechend selbstbewusst kann und muss deshalb auch die Ampel-Koalition auftreten.

Haben Sie kurz vorm Start der neuen Koalition noch eine Reiseempfehlung für Olaf Scholz und Annalena Baerbock: Wann sollten sich der künftige Kanzler und die Außenministerin jeweils auf den Weg nach China machen?

Ich habe keinen Tipp zum Zeitpunkt, aber zur Reiseroute: Wenn sie nach China fahren, sollten sie auch immer ein, zwei weitere Hauptstädte in der Region besuchen: Tokio, Delhi, Seoul, Canberra, Jakarta – so wird gezeigt, dass sich Deutschland nicht nur an China orientiert, sondern dass auch unsere politischen Beziehungen in Asien diversifiziert werden.