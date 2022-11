China- und Rohstoffstrategie der Bundesregierung Operation Absicherung beginnt

Darüber hinaus will der Bund Lagerhaltung steuerlich erleichtern und einen öffentlich-privaten Fonds aufsetzen, um Rohstoffprojekte entlang von Gewinnung über Verarbeitung und Wiederverwertung künftig selbst mit Geld ausstatten zu können. Letzter Punkt der Strategie: internationale Zusammenarbeit fördern. Bisher war vor allem Habecks Staatssekretärin Franziska Brantner als Rohstoffdiplomatin in der halben Welt unterwegs gewesen. In wenigen Tagen kann der Minister dann in Afrika selbst weitermachen.



