China und Taiwan „Völlige Überreaktion einer nervösen Diktatur“

„China übt jetzt schon bei jeder Gelegenheit massiven Druck auf Regierungen und Firmen aus, wenn den Machthabern in Peking etwas nicht gefällt“, weiß der CDU-Politiker aus eigener Erfahrung. Willsch hatte in dieser Woche als Leiter der deutsch-taiwanesischen Parlamentariergruppe bei einem Besuch in Taipeh den massiven Zorn Chinas auf sich gezogen. Die Delegation der Bundestagsabgeordneten aus allen sechs Fraktionen sei von chinesischer Seite aufgefordert worden, ihren Besuch in Taiwan unverzüglich abzubrechen, berichtet Willsch nach seiner Rückkehr am Freitag. Außerdem habe die chinesische Botschaft in Berlin beim Auswärtigen Amt interveniert.