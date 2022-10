Chinesische Beteiligung „Hamburg ist beim Hafen ein wenig blauäugig“

Der Hamburger Hafenbetreiber und die lokale Politik argumentieren, dass Cosco nicht den ganzen Hafen erwerben will. Also alles halb so wild?

Es hat ja niemand behauptet, dass Cosco den ganzen Hafen erwerben will. Aber die Hamburger erscheinen mir da ein wenig blauäugig. Wir leben heute in einer Welt, in der Länder eigene geoökonomische Interessen verfolgen. Geoökonomie beinhaltet die Kontrolle von Räumen, Routen und Ressourcen. Diese Interessen muss auch Deutschland mit seinen EU-Partnern wahrnehmen können. Und im Übrigen würde so ein Deal nicht auf Gegenseitigkeit beruhen. Europäische Unternehmen können keine Anteile an chinesischen Containerterminals kaufen.