Chinesische Online-Plattformen So knöpft sich die Bundesregierung jetzt Temu & Co vor

Offenbar ist die Bundesregierung in Sorge, dass die chinesischen Anbieter die hohen Standards für Produktsicherheit, Umwelt- und Verbraucherschutz in Deutschland und der EU unterlaufen. „Es muss sichergestellt werden, dass sich alle Händler an die regulatorischen Anforderungen halten“, betont Philipp. Um dies auch gegenüber Temu & Co zu erreichen, will die Bundesregierung auf eine verschärfte Marktüberwachung und eine Reform der Zollverfahren drängen. Vor allem müsste es zu einer „flächendeckenden Kontrolle der importierten Waren kommen“, fordert der Parlamentarier Meister.