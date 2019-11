Christdemokraten CDU-Parteitag: Schielen nach dem Schwarzen Ritter

Der Sozialflügel wiederum will sich von der staatlich geförderten, aber freiwilligen Riester-Rente verabschieden. Das Zusatzsparen sei gescheitert, bringe wenig Rendite und die, die es am nötigsten hätten, machten nicht mit, argumentiert die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA). Also soll ein staatlich organisierter Fonds her, der stark in Aktien investiert, geringe Kosten hat und in den alle Arbeitnehmer einzahlen müssten.