Christian Lindner An einer Kaufprämie für Autos ist alles falsch

Dass die FDP in Umfragen so schlecht wie lange nicht dasteht, führte Lindner darauf zurück, dass in Krisen „immer die Partei des Regierungschefs“ profitiert. Darunter leide auch die SPD: „Da sie sich ja gegen Olaf Scholz als Vorsitzenden entschieden hat, wirkt der nur wie der kompetente Mitarbeiter von Frau Merkel und nicht wie der Exponent der Sozialdemokratie.“ Die Gerüchte, einige Parteifreunde arbeiteten an seiner Ablösung, konterte Lindner mit dem Verweis auf den Bundesparteitag 2021. Da könne sich jeder um den Vorsitz bewerben. „Ich werde es auch machen.“