Montagabend in Berlin-Mitte, Tag 1 nach dem Ja der SPD zur großen Koalition. Berlin bekommt endlich eine Bundesregierung und in den USA zettelt US-Präsident Donald Trump einen Handelskrieg an. Mehr als genug politischer Stoff für Christian Lindner, den FDP-Chef. Im exklusiven Gespräch mit WirtschaftsWoche-Chefredakteur Beat Balzli und Chefreporterin Elisabeth Niejahr beim WirtschaftsWoche Club zeigt sich der Vorsitzende der Liberalen sortiert, schlagfertig, angriffslustig.