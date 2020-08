Christian Lindner FDP-Chef fordert schnelle Exitstrategie für Krisenhilfen

Die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes müsse „schrittweise“ geprüft werden, statt „schon jetzt Entscheidungen bis 2022 zu treffen“: „Wir können eine Bilanz des Schadens nicht ewig aufschieben“, betonte Lindner. Die Verlängerung der Insolvenzantragspflicht drohe „das Vertrauen im Wirtschaftskreislauf zu beschädigen“. Am Ende würden „so gesunde Betriebe in Gefahr“ geraten: „Wir müssen deshalb wechseln von der Linderung der Coronafolgen zur Gestaltung gesunder, zukunftsfähiger Strukturen", sagte der FDP-Chef der WirtschaftsWoche. Die große Koalition hatte die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes auf 24 Monate am Dienstagabend beschlossen.