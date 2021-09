Christian Lindner Lebenslauf, Gehalt und politisches Image des FDP-Spitzenkandidaten

Die Politik war für den Werber zunächst nur ein Hobby. Zusammen mit einigen Freunden gründete Lindner die Jungen Liberalen in Wermelskirchen, die bis dato in seinem Kreis nicht aufgestellt gewesen waren. Lindner erklärte später: „Mir schien damals, die FDP in NRW müsste sich mehr für die Anliegen junger Menschen öffnen. Auf einem Landesparteitag habe ich das in der Aussprache so gesagt. Und danach auch spontan für den Landesvorstand kandidiert.“ Erfolgreich: Lindner wurde gewählt. Damit war er der jüngste Abgeordnete in der Geschichte Nordrhein-Westfalens.