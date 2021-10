Christian Miele zu Koalitionsverhandlungen „Wir müssen endlich raus aus der Komfortzone“

Also drei Dinge auf einmal?

In diesen drei Themenfeldern müssen wir besser werden. Ich mache zu jedem gerne ein paar Praxisbeispiele. Um als Start-up-Standort attraktiver für internationale Talente zu werden, brauchen wir, neben den angesprochenen Verbesserungen für Mitarbeiterbeteiligungen, ein Tech-Visum, das im Falle eines abgeschlossenen Arbeitsvertrags innerhalb von 30 Tagen gewährt wird. Beim Thema Kapital ist wichtig, den Fokus insbesondere auf die Wachstumsphase zu richten und einen geschlossenen Finanzierungskreislauf zu schaffen.



Wie soll das gelingen?

Es muss mehr Kapital privater institutioneller Investoren zur Start-up-Finanzierung mobilisiert und die Exit-Bedingungen verbessert werden. Last but not least: fairer Wettbewerb: Wir erleben, wie große Plattformen den Markt dominieren. Fairer Wettbewerb heißt für uns deshalb, dass klare, faire und durchsetzbare Regeln garantiert werden. Nur so können wir dauerhaft Innovationen gewährleisten. Deshalb muss der Digital Market Acts der EU-Kommission entsprechend ausgestaltet werden.