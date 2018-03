Christian Schmidt: Agrarminister kündigt Steuer- und Finanzhilfen für Bauern an

ARCHIV - Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) sitzt am 26.01.2016 bei einer Pressekonferenz in Berlin. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa (zu dpa "Agrarminister Schmidt sieht großes Potenzial für Biobauern") +++(c) dpa - Bildfunk+++

Bild: dpa