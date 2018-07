Christof Schulte Neuer Zoll-Chef soll Geldwäsche bekämpfen

Die FIU war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, weil sich dort unerledigte Verdachtsfälle stapelten. Dem Finanzministerium zufolge, dem der Zoll in Deutschland unterstellt ist, soll die FIU personell verstärkt werden. So sei eine Erhöhung der Stamm-Belegschaft auf über 400 in den nächsten Jahren geplant. Außerdem sollten die Arbeitsabläufe vorrangig angegangen und verbessert werden. Die FIU solle nur bedeutsame Fälle an die Strafverfolgungsbehörden übermitteln, so dass sich diese verstärkt auf die Ermittlungsarbeit konzentrieren könnten. Die vom früheren Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble beim Zoll angesiedelte Abteilung soll sich um den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kümmern.