Chronologie: Merkel, Seehofer und die Flüchtlingspolitik – So eskalierte der Asylstreit

Die Konfrontation zwischen CDU und CSU in der Asylpolitik hat sich am Sonntag dramatisch zugespitzt. Bundesinnenminister Horst Seehofer nennt in der CSU-Vorstandssitzung in München die EU-Vereinbarungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Eindämmung der Migration Parteikreisen zufolge „nicht wirkungsgleich“ mit nationalen Maßnahmen.