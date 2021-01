Civey-Chefin Janina Mütze Die Kanzlerin geht – und doch bleibt die Macht bei den Frauen

Ich weiß noch nicht, ob ich bereit bin für einen Mann als Kanzlerin“ – der Satz wird halb im Scherz, halb im Ernst regelmäßig in den sozialen Netzwerken gepostet, aber so oder so drückt er aus, wie sehr man sich nach 16 Jahren an eine Frau an der Spitze gewöhnt hat. Die Frage nach einem Mann als „Kanzlerin“ ist allerdings – um es direkt mit Angela Merkels (CDU) Worten zu beantworten – alternativlos. Nach ihrer Kanzlerinnenschaft stellt sich nur noch die Frage, welcher Mann es denn aus der Unionsreihe sein darf. Denn die eindeutigen Umfragegewinner sind mitten in der Coronapandemie die Unionsparteien. Ein Ende dieser Erfolgswelle ist nicht abzusehen.