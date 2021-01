Civey-Chefin Janina Mütze Die Kanzlerin geht – und doch bleibt die Macht bei den Frauen

Denn gerade aus Unionssicht kommt es auf die Frauen an. Das bestätigt ein Blick in die Zahlen: Der weibliche Stimmenzuwachs für CDU/CSU ist in der Coronapandemie stärker gestiegen als der der Männer. Es sind insbesondere die Frauen, die das Krisenmanagement der Bundeskanzlerin als sehr gut bewerten. Ob sie jedoch am Ende ihr Kreuz bei der Union machen werden, wenn dies keine Stimme mehr für Angela Merkel ist, hängt am Kandidaten. Das Risiko, die weiblichen Stimmen nicht auszuschöpfen, besteht für alle drei Kandidaten. Mit Ausnahme von Laschet, dessen Zustimmungswerte in der Bevölkerung insgesamt gering ausfallen, profitieren heute Norbert Röttgen und insbesondere Friedrich Merz von männlicher Zustimmung. Sollte der große Monolith Union, der gerade alle Umfragen überstrahlt, für die Konkurrenzparteien an einer Stelle angreifbar sein, ist es hier. Gleichwohl müssten Scholz, Habeck und Baerbock bei Wählerinnen ebenfalls noch Überzeugungsarbeit leisten.