Civey-Umfrage So viel Sozialismus steckt wirklich in den Deutschen

Ob es Grünen-Chef Robert Habeck ist, der Enteignungen von Wohnungsbesitzern nicht ausschließt; Juso-Chef Kevin Kühnert, der beklagt, dass Vermögen nirgendwo so niedrig besteuert werden wie in Deutschland; oder der Thüringer CDU-Chef Mike Mohring, der will, dass die Grundrente endlich beschlossen wird: In fast allen Parteien werden derzeit Forderungen nach noch mehr Staat und damit auch nach zusätzlichem Dirigismus laut.

Aber sind diese Forderungen populär? Wollen die Deutschen tatsächlich mehr Sozialismus? Und falls ja: Bedeutet das auch, dass der Rückhalt für die soziale Marktwirtschaft schwindet? Um das herauszufinden, befragte die WirtschaftsWoche in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey exklusiv die Bundesbürger.