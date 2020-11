CO2-Abgabe: Regierung will schwere Lkw von Spritpreis-Erhöhung befreien

Anders als Autofahrer sollen Spediteure mit schweren Lastwagen die Sprit-Preiserhöhungen in Deutschland im Zuge der CO2-Abgabe nicht zahlen müssen. Die höheren Dieselpreise an der Tankstelle von etwa acht Cent ab Januar sollen mit der geplanten neuen Lkw-Maut verrechnet werden können, bestätigten am Mittwoch sowohl Verkehrs- wie auch Umweltministerium entsprechende Reuters-Informationen aus Regierungs- und Branchenkreisen.